TRENTO. Notte e prima mattinata di intenso lavoro per i vigili del fuoco in Trentino, impegnati a poche ore di distanza in due distinti interventi, sull’A22 e a Vigolo Vattaro.

Il primo allarme è scattato attorno alle 3.30 allo svincolo di Trento nord, dove un autocarro che trasportava generi alimentari ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco permanenti di Trento, affiancati dai corpi volontari di Gardolo, San Michele all’Adige e Mezzocorona.

Le squadre hanno lavorato per diverse ore per spegnere completamente le fiamme e mettere in sicurezza il mezzo e l'area interessata dall'incendio. Le operazioni sono in fase di conclusione questa mattina. Nessuna persona è rimasta ferita.

Un secondo intervento è scattato alle 6.15 a Vigolo Vattaro, dove un’auto si è ribaltata sulla statale. La persona che si trovava al volante è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco permanenti e dei volontari di Vigolo Vattaro e Bosentino per liberarla.

Il ferito, una volta estratto dal veicolo, è stato affidato ai sanitari e trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, incaricata degli accertamenti per ricostruire la dinamica. L’incidente ha provocato disagi alla viabilità lungo la statale.