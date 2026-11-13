TRENTO. Finito in cella per tentato omicidio e maltrattamenti, l'uomo ha visto sgretolarsi l'accusa più grave e, nei giorni scorsi, ha chiuso il conto con la giustizia patteggiando due anni. L'arresto era avvenuto in flagranza, nel gennaio 2023.

Erano le 4 del mattino del giorno dell'Epifania quando nell'appartamento in cui viveva con la moglie e i figli di lei, a Trento nord, scoppiò una violenta lite. Il cinquantenne, operaio nato in Sudamerica e da tempo residente a Trento, era alterato dall'alcol. Quando la donna lo aveva visto in quelle condizioni, con una bottiglia di grappa in mano, gli aveva chiesto di smettere di bere, ma la reazione era stata furibonda: l'uomo aveva rotto la bottiglia e, con il coccio in mano, l'aveva minacciata. Poi avrebbe preso un coltello, minacciandola e costringendola a scappare in camera e a rinchiudersi nella stanza.

Il figlio minore di lei, all'epoca sedicenne, era intervenuto cercando di proteggere la madre, mentre il figlio maggiore, che aveva 19 anni, aveva provato a bloccare l'uomo mentre fuggiva in strada.

Era stata la moglie a chiamare la polizia. L'arrivo della volante, come è emerso nel corso delle indagini, aveva messo fine a una situazione di violenza e disagio che, secondo quanto ricostruito, andava avanti da anni senza essere mai stata denunciata, anche a causa della grave dipendenza dell'uomo dall'alcol.

La donna e i due ragazzi, portati in questura e sentiti separatamente per ricostruire l'accaduto, erano stati medicati in ospedale per le ferite alle braccia e alle mani riportate nel tentativo di togliere il coltello dalle mani dell'uomo.

Le indagini erano state seguite dagli uomini della squadra volante e dagli investigatori della squadra mobile. Portato in carcere e successivamente comparso davanti al giudice, il cinquantenne si era avvalso della facoltà di non rispondere. L'arresto era stato convalidato soltanto per i maltrattamenti e anche il rinvio a giudizio aveva riguardato esclusivamente questo reato: l'accusa di tentato omicidio era infatti caduta già nelle prime fasi del procedimento.

L'imputato, difeso dall'avvocata Sabina Zullo, nei giorni scorsi ha definito la sua posizione: davanti al giudice Enrico Borrelli ha patteggiato due anni, pena già interamente scontata tra detenzione in carcere e arresti domiciliari.

Nel corso della misura cautelare, ottenuta la possibilità di tornare al lavoro, si era inoltre impegnato a risarcire la moglie, dalla quale si sta separando, con una piccola somma mensile, per un totale di 10mila euro.

Ma.Vi.