TRENTO. Un medico del lavoro è finito agli arresti nell’ambito di un’indagine condotta dai carabinieri del Nas, con l’ipotesi di violenza sessuale. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura, a seguito della segnalazione di una donna. La paziente avrebbe riferito di comportamenti ritenuti estranei e non giustificabili rispetto a una normale visita medica.



Gli accertamenti successivi hanno portato gli investigatori ad ascoltare altre persone. Più testimonianze avrebbero descritto situazioni simili, con elementi considerati tra loro compatibili.



Il quadro è ora al vaglio degli inquirenti, che proseguono gli approfondimenti. Non viene esclusa la possibilità che possano emergere ulteriori episodi collegati.