TRENTO. Prima la telefonata di un falso carabiniere, poi la storia di una carta d’identità contraffatta con l’intelligenza artificiale e infine il furto dei gioielli. È il raggiro messo in atto ai danni di una donna a Trento, conclusosi con l’arresto in flagranza di un 29enne italiano, fermato dalla Polizia di Stato nei pressi della stazione ferroviaria. L’accusa è di furto aggravato in abitazione.

Tutto è cominciato con una telefonata alla vittima da parte di un uomo che si è presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Il sedicente militare ha raccontato che cinque persone erano state arrestate per un furto in gioielleria e trovate in possesso di una copia della carta d’identità della donna, apparentemente falsificata attraverso l’intelligenza artificiale. Con questo pretesto ha convinto il marito a recarsi in caserma per verificare il documento, lasciando la moglie sola nell’abitazione.

A quel punto è arrivata una videochiamata. Alla donna è stato chiesto di mostrare tutti i gioielli custoditi in casa e di sistemarli sul tavolo della cucina. Poco dopo si è presentato alla porta un altro sedicente carabiniere, sostenendo di dover fotografare i preziosi per confrontarli con quelli che sarebbero stati rubati nella gioielleria. Approfittando di un momento di distrazione della proprietaria, l’uomo si è impossessato dei gioielli ed è fuggito.

La fuga è però durata poco. Gli agenti della Squadra Mobile di Trento, impegnati in una serie di controlli dopo le numerose segnalazioni di tentativi di truffa con modalità analoghe, hanno intercettato il 29enne nella zona della stazione ferroviaria. Durante il controllo sono stati recuperati i gioielli sottratti poco prima, successivamente restituiti alla legittima proprietaria.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato arrestato in flagranza e trasferito nella Casa circondariale di Trento, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La sua responsabilità penale dovrà essere accertata nel corso del procedimento giudiziario.