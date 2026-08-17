TRENTO. Ha tentato di sottrarsi a un controllo della polizia e, una volta raggiunto, avrebbe reagito con violenza, arrivando a mordere alla mano un agente e ferendone un secondo. Un cittadino straniero di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, è stato arrestato a Trento con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane è stato inoltre denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri, 16 agosto, nella zona di Trento Nord. Le Volanti della Questura sono intervenute dopo alcune segnalazioni relative a urla provenienti dalla strada. Alla vista delle pattuglie, secondo quanto ricostruito dalla polizia, il 27enne ha cercato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli operatori poco distante.

Durante le operazioni di contenimento, il giovane, descritto in forte stato di agitazione, avrebbe ingaggiato una violenta colluttazione con gli agenti. Uno dei poliziotti è stato morso a una mano e ha riportato lesioni giudicate guaribili in sei giorni. Un secondo operatore è rimasto a sua volta ferito durante l’intervento, con una prognosi di cinque giorni.

Dopo essere riusciti a bloccare il 27enne, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione. Il controllo ha portato al rinvenimento e al sequestro di oltre 50 grammi di hashish e di un taglierino. Per il giovane è quindi scattato l’arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla denuncia per le ulteriori ipotesi di reato legate alla droga e al possesso del taglierino.