TRENTO. Una nuova struttura ecosostenibile e completamente accessibile per gli orti urbani di Gardolo. È stata inaugurata questa mattina, sabato 17 ottobre, in via Aeroporto 6, la casetta realizzata dal Comune di Trento in collaborazione con il circolo pensionati e anziani Il Caminetto. Il taglio del nastro si è svolto nell'ambito della tradizionale Festa degli ortolani, appuntamento annuale che riunisce i frequentatori degli orti. L'investimento complessivo per la realizzazione dell'opera è stato di 255mila euro.

L'intervento ha previsto la demolizione completa del vecchio manufatto e la costruzione di un nuovo edificio in legno, progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale e privo di barriere architettoniche. La struttura è stata pensata per rispondere alle esigenze degli ortolani, offrendo spazi funzionali per la gestione delle attività quotidiane e ambienti destinati alla socializzazione.

La nuova casetta comprende un deposito principale di 22 metri quadrati, dotato di lavabo, e un secondo locale di 8 metri quadrati per gli attrezzi più ingombranti, con portellone basculante. Sono stati inoltre realizzati due servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità e un pergolato esterno in legno, destinato al riposo e agli incontri tra i frequentatori degli orti. Particolare attenzione è stata riservata anche alla copertura dell'edificio, caratterizzata da una piantumazione di Sedum, una pianta grassa resistente utilizzata per i tetti verdi.

L'inaugurazione rappresenta un nuovo intervento a sostegno degli orti urbani di Gardolo, spazi dedicati alla coltivazione ma anche alle relazioni sociali e alla vita di comunità. Per informazioni sulle attività e sugli orti è possibile rivolgersi al circolo pensionati e anziani Il Caminetto, in via S. Anna 3, telefonando al 0461 1919964 oppure al 375 8564997, o scrivendo all'indirizzo email circoloilcaminetto@gmail.com.