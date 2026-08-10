TRENTO. A.C. Trento 1921 e FC Südtirol fanno fronte comune dopo gli episodi avvenuti sabato scorso allo stadio Briamasco, al termine del triangolare che ha visto impegnate le due formazioni insieme al Campodarsego. Le società hanno diffuso una nota congiunta per condannare quanto accaduto e ribadire la propria opposizione a qualsiasi forma di violenza.

I due club esprimono una «ferma e condivisa condanna» degli episodi verificatisi nell'impianto cittadino. Una presa di posizione che arriva dopo i fatti del fine settimana, quando una frangia di tifosi del Südtirol aveva provocato danni all'interno dei bagni dello stadio.

Nel comunicato Trento e Südtirol sottolineano inoltre la volontà di contrastare ogni forma di violenza, sia dentro sia fuori dagli stadi, promuovendo una cultura sportiva fondata su lealtà, integrità e rispetto reciproco. Entrambe le società ricordano di essersi dotate da anni di un proprio Codice etico.

La linea annunciata nei confronti dei responsabili è netta. FC Südtirol e A.C. Trento 1921 assicurano che agiranno in piena collaborazione affinché per chi ha tenuto comportamenti contrari a questi principi possano essere adottati provvedimenti di esclusione dagli impianti sportivi.