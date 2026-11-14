TRENTO. Controlli a tappeto della Polizia di Stato tra Trento e Rovereto, con 251 persone identificate, 54 veicoli verificati e nove esercizi pubblici ispezionati. Il bilancio dell’operazione, condotta nelle giornate di giovedì 12 e venerdì 13 novembre, comprende anche il ritiro di 41 armi, la chiusura temporanea di un locale pubblico e l’accompagnamento alla frontiera di un cittadino straniero irregolare.

Tra le 251 persone controllate, circa 50 risultano avere precedenti di polizia. Gli accertamenti hanno interessato diverse zone delle due città, comprese le principali sale scommesse di Rovereto. Particolare attenzione è stata riservata anche alla detenzione delle armi: gli agenti ne hanno ritirate 41 a un collezionista, dopo aver riscontrato il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla legge.

A Trento Nord, invece, la Squadra Amministrativa della Questura ha notificato al titolare di un esercizio pubblico un provvedimento di chiusura per dieci giorni, disposto ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il locale, secondo quanto riferito dalla polizia, era diventato un abituale punto di ritrovo di persone con precedenti.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre eseguito un provvedimento di allontanamento nei confronti di un cittadino straniero irregolare, accompagnato all’aeroporto di Milano Malpensa e scortato da personale della Questura fino al Paese di origine.

Ai controlli hanno partecipato complessivamente 27 operatori, appartenenti al Commissariato di Rovereto, all’Ufficio di Gabinetto della Questura, alla Divisione Polizia Amministrativa e all’Ufficio Immigrazione. Il dispositivo è stato rafforzato dal Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di Milano e dall’unità cinofila antidroga della Questura di Padova.