TRENTO. Due uomini sono stati arrestati a Trento con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A fermarli sono stati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, intervenuti nella mattinata di martedì 3 novembre durante un servizio mirato di controllo del territorio.

L'operazione si è svolta in via Lambi, dove i militari hanno individuato i due mentre erano intenti a confezionare dosi di sostanze stupefacenti. L'attività di pattugliamento era supportata anche dall'elicottero del 3° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Laives.

La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare un involucro contenente 25 grammi di cocaina, oltre a quattro dosi della stessa sostanza già termosaldate e pronte per la vendita. I militari hanno inoltre trovato un piccolo involucro contenente eroina e un bilancino di precisione, materiale che è stato interamente sequestrato.

Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, i due uomini sono stati accompagnati nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Trento, dove sono rimasti a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida.