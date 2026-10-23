TRENTO. Due arresti a Trento nell’ambito di distinti interventi della Polizia di Stato. Le operazioni della Squadra mobile hanno riguardato, da una parte, la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dall’altra, un caso di presunte violenze in ambito familiare.

Nel primo intervento, gli agenti hanno arrestato un cittadino italiano trovato nella propria abitazione con diverse sostanze stupefacenti. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati 78,3 grammi di hashish, 10,1 grammi di marijuana e 41,6 grammi di ketamina. È stato inoltre rinvenuto un bilancino di precisione, che sarebbe stato utilizzato per pesare e suddividere la droga.

L’uomo è stato accompagnato nella Casa circondariale di Trento, in attesa della convalida dell’arresto.

Maltrattamenti e violenza sessuale: uomo in carcere

Il secondo intervento riguarda una vicenda di violenza domestica. La Squadra mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero, indagato per maltrattamenti, lesioni e violenza sessuale ai danni della moglie. Secondo l’ipotesi accusatoria, le condotte contestate sarebbero state commesse anche alla presenza della figlia minorenne della coppia.

Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica di Trento dopo che la donna aveva chiesto aiuto per i ripetuti soprusi che avrebbe subito da parte del marito.

Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato anche 0,97 grammi di cocaina, 2,67 grammi di hashish, materiale per confezionare dosi e 2.550 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili a un’attività di cessione di stupefacenti.

L’uomo è stato condotto nel carcere di Spini di Gardolo, dove si trova in attesa dell’interrogatorio di garanzia.