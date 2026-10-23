TRENTO. Una mattinata di festa all'Istituto Sacro Cuore di Trento, dove oggi, 23 ottobre, sono stati consegnati i diplomi di maturità a 40 studenti che hanno superato l'esame di Stato nella sessione di giugno e luglio 2026. La cerimonia si è svolta nella Sala Rossa dell'istituto, alla presenza dei docenti, del preside Alberto Ventroni e dell'assessora provinciale all'istruzione Francesca Gerosa. Protagonisti i diplomati della quarta classe del Liceo delle Scienze Umane Internazionale Quadriennale e della quinta del Liceo Artistico, indirizzo Grafica.

A consegnare ufficialmente i diplomi è stata la presidente della commissione d'esame, Marina Testa, insieme all'assessora Gerosa, che si è rivolta ai giovani sottolineando il significato umano del traguardo raggiunto. «Il risultato della maturità non è racchiuso in un numero finale», ha ricordato, invitando gli studenti a dare valore soprattutto alle esperienze vissute, alle relazioni costruite e alle competenze acquisite durante gli anni di scuola. L'assessora ha richiamato anche l'importanza di formare cittadini responsabili, rispettosi e consapevoli, capaci di affrontare con fiducia le sfide future.

Soddisfazione è stata espressa dal preside Alberto Ventroni, che ha evidenziato gli ottimi risultati ottenuti dagli studenti. «Molti hanno raggiunto il massimo dei voti e non sono mancate le lodi», ha spiegato, definendo i risultati motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica. La consegna ufficiale dei diplomi nel mese di ottobre rappresenta ormai una tradizione dell'istituto, un'occasione per ritrovarsi dopo la conclusione del percorso scolastico.

La cerimonia ha riunito studenti e insegnanti per celebrare non soltanto i risultati degli esami, ma anche l'impegno e la crescita personale che hanno accompagnato i giovani fino alla maturità. Un momento di condivisione che ha segnato simbolicamente la conclusione degli studi superiori e l'inizio di una nuova fase del loro percorso formativo e personale.