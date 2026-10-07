TRENTO. Quindici giorni di chiusura per un locale del centro storico di Trento, in via del Suffragio. Il provvedimento è stato disposto dal Questore di Trento e notificato oggi dagli agenti della Polizia di Stato ai titolari dell'esercizio pubblico, dopo un controllo che ha fatto emergere, secondo quanto riferito dalla Questura, gravi criticità sul piano della sicurezza.

L'intervento risale allo scorso 3 ottobre, quando il personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha effettuato un controllo durante una serata musicale in corso nel seminterrato del locale. All'interno erano presenti circa 150 ragazzi.

Gli agenti hanno interrotto l'evento e fatto defluire le persone presenti, ordinando al gestore di chiudere immediatamente l'esercizio. Alla base del provvedimento ci sarebbero le condizioni del piano interrato, ritenute dalla Questura inadeguate a ospitare un numero così elevato di persone e a svolgere eventi di questo tipo.

In particolare, il locale sotterraneo sarebbe stato caratterizzato dalla totale assenza di uscite di sicurezza e dalla presenza di una sola via utilizzata sia per l'afflusso sia per il deflusso degli avventori. La Questura segnala inoltre la mancanza di un sistema di aerazione, ritenuto necessario anche in caso di incendio o di eventuale diffusione di gas tossici.

Non è il primo intervento delle forze dell'ordine nei confronti dello stesso esercizio. Già nel 2023 e nel 2025 erano stati effettuati controlli per lo svolgimento, secondo quanto ricostruito dalla Questura, di serate con dj set e spettacoli danzanti nel piano interrato, allestito come una discoteca pur in assenza delle autorizzazioni necessarie. In quelle occasioni erano state contestate violazioni di leggi e regolamenti, con sanzioni amministrative e denunce all'autorità giudiziaria.

Dopo il nuovo controllo, il Questore ha quindi disposto la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento, spiega la Questura, è finalizzato a interrompere una situazione ritenuta pericolosa e a ripristinare le necessarie condizioni di sicurezza.

I sigilli sono stati apposti oggi al locale di via del Suffragio. L'intervento rientra nell'attività di controllo sugli esercizi pubblici svolta dalla Questura, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza dei locali e alla regolarità degli eventi organizzati al loro interno.