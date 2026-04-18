TRENTO. Successo pieno per Carducci Street, il fashion show organizzato da Cti insieme agli esercenti di Largo Carducci e all’Apt Trento Monte Bondone Altopiano di Pinè, andato in scena nella serata di venerdì 17 aprile. L’evento ha trasformato il cuore della città in una passerella a cielo aperto, con le collezioni primavera-estate protagoniste davanti al pubblico.



La manifestazione ha richiamato numerose persone, confermandosi come un appuntamento capace di coniugare moda e partecipazione. Le vie del centro si sono animate tra sfilate e momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente.



Secondo gli organizzatori del Cti, l’iniziativa non è solo un evento dedicato allo stile, ma rappresenta anche un’occasione concreta di valorizzazione del tessuto economico cittadino. Appuntamenti di questo tipo favoriscono infatti l’afflusso di visitatori e sostengono le attività commerciali, in particolare nei periodi meno frequentati.



Carducci Street si conferma così un evento capace di unire moda, territorio e comunità, contribuendo a rendere il centro storico sempre più attrattivo e dinamico. C.L.