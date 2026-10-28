TRENTO. Momenti di paura questa mattina, giovedì 29 ottobre, a bordo di un autobus della linea 4 di Trentino Trasporti, protagonista di una brusca frenata mentre percorreva via Giusti, nel capoluogo. Quattro passeggeri sono rimasti feriti e sono stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi.

L'episodio si è verificato durante il normale servizio di trasporto pubblico. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente del mezzo ha effettuato una frenata improvvisa, provocando la caduta di alcuni passeggeri che si trovavano all'interno dell'autobus.

Non è ancora chiaro se l'autista sia stato costretto a rallentare bruscamente per evitare un ostacolo comparso sulla carreggiata oppure per altre ragioni. La dinamica dell'accaduto è attualmente al vaglio degli agenti della Polizia locale di Trento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori sanitari, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Quattro passeggeri sono stati trasferiti al pronto soccorso per ulteriori controlli medici, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

L'intervento dei mezzi di soccorso e le operazioni di verifica hanno provocato temporanei rallentamenti alla circolazione in via Giusti. La situazione è stata gestita dalla Polizia locale, impegnata anche nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta sequenza dei fatti.

Restano dunque da chiarire le circostanze che hanno determinato la brusca frenata dell'autobus della linea 4, mentre gli accertamenti proseguono per stabilire cosa sia accaduto durante il tragitto.