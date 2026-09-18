TRENTO. Oltre un chilo di cocaina, circa 900 grammi di hashish e più di 26 mila euro in contanti. È quanto la Squadra Mobile della Questura di Trento ha sequestrato nell'ambito di un'operazione che ha portato all'arresto di un uomo, cittadino straniero e già noto agli investigatori per precedenti specifici, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'uomo è stato notato dagli agenti nella zona est della città mentre armeggiava nel bagagliaio di un'auto parcheggiata. Il controllo ha portato alla perquisizione del veicolo, dove sono stati trovati alcuni sacchi e una borsa frigo contenenti numerosi involucri di cocaina e diversi panetti di hashish.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, per cercare di coprire l'odore degli stupefacenti era stata lasciata aperta anche una confezione di caffè macinato accanto alla droga.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nell'abitazione dell'uomo. La perquisizione ha permesso di trovare ulteriore sostanza stupefacente, oltre a diverso materiale ritenuto utilizzabile per il confezionamento, il taglio e la pesatura della droga.

Nell'appartamento gli investigatori hanno trovato anche un quaderno utilizzato, secondo gli accertamenti, per la contabilità dell'attività di spaccio e una somma di denaro contante superiore ai 26 mila euro, nascosta in diversi punti della casa.

Per l'uomo è quindi scattato l'arresto. L'attività della Squadra Mobile si inserisce nel lavoro di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti sul territorio cittadino.

L'indagine, come previsto in questi casi, dovrà ora proseguire nelle sedi giudiziarie per accertare le responsabilità dell'arrestato.