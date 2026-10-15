TRENTO. Una pizzeria accanto al carcere per offrire un’opportunità di lavoro e reinserimento sociale alle persone detenute o in esecuzione penale. È il progetto di Tavolo 27, la nuova struttura realizzata dalla Provincia di Trento e affidata all’impresa sociale Spinipizza. Alla cerimonia di consegna, oggi 15 ottobre, hanno partecipato almeno 150 persone, tra rappresentanti delle istituzioni, della giustizia e del mondo economico e sociale.

A consegnare simbolicamente le chiavi al presidente di Spinipizza, Leonardo Costantini, è stato il governatore Maurizio Fugatti. «Un progetto innovativo e pilota per altri territori», ha sottolineato, ricordando l’intuizione iniziale dell’ex procuratore Sandro Raimondi. L’obiettivo è accompagnare le persone coinvolte verso un’autonomia professionale, attraverso formazione e occupazione.

Il locale sarà aperto alla cittadinanza e unirà ristorazione, formazione e inclusione. «Il carcere è parte della città. Ci sono persone che hanno fatto cose sbagliate, ma non persone sbagliate», ha osservato il sindaco Franco Ianeselli. Per Costantini, Tavolo 27 dovrà diventare anche un ponte tra il mondo penitenziario e la comunità.

Alla presentazione sono intervenuti anche l’assessore provinciale Mario Tonina, la commissaria del governo Isabella Fusiello e i vertici dell’amministrazione penitenziaria. La struttura rientra nel Distretto dell’economia solidale e punta a trasformare il lavoro in uno strumento concreto per ridurre il rischio di recidiva e favorire il ritorno nella società. La proposta si articola in due momenti. A pranzo, per i lavoratori della zona industriale e per chi è di passaggio a Trento Nord, con formule semplici e accessibili. Alla sera, il ristorante e la pizzeria propongono un menu più ampio per famiglie, gruppi e cene aziendali; alcune serate della settimana saranno dedicate a iniziative a tema sociale e culturale, come presentazioni di libri, incontri, collaborazioni con realtà del territorio. Il locale sarà quindi aperto dal lunedì al sabato all’ora di pranzo e dal giovedì al sabato per aperitivo e cena. La cucina punta su stagionalità, prodotti del territorio, qualità delle materie prime e rotazione delle proposte, con attenzione anche alle scelte vegetariane e vegane. Un locale dunque che punta a diventare un nuovo e ulteriore punto di riferimento per Trento Nord e per la città.