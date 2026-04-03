TRENTO. È stato formalizzato a Trento l’accordo interistituzionale per il restauro e la valorizzazione del velivolo Ansaldo A.1 “Balilla”, storico caccia biplano del 1918 appartenuto a Natale Palli. L’intesa coinvolge la Provincia autonoma di Trento, la Direzione regionale Musei nazionali Piemonte e la Città di Casale Monferrato, con un finanziamento statale complessivo di 794.512 euro nell’ambito del piano “Grandi Progetti Beni Culturali” del Ministero della Cultura.



Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla cultura Francesca Gerosa: “Questo accordo rappresenta un esempio virtuoso di cooperazione tra istituzioni per la tutela del nostro patrimonio storico. Il restauro dell’Ansaldo A.1 ‘Balilla’ non è solo un atto tecnico di recupero, ma un legame tra territori e memoria”. L’intervento sarà realizzato in Trentino in modalità “trasparente”, consentendo alla comunità di seguire le diverse fasi operative.



Il velivolo, oggi esposto al Museo dell’Aeronautica Gianni Caproni di Trento, sarà restaurato sotto il coordinamento della Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, con il supporto tecnico della soprintendenza provinciale. L’intervento richiederà particolare attenzione per la presenza di materiali delicati come legno, tessuti e pellicole pittoriche, oltre agli elementi metallici.



Una volta completato il restauro, il Balilla tornerà a Casale Monferrato, dove sarà collocato in uno spazio espositivo adeguato sotto il profilo microclimatico. Si tratta di un progetto che unisce ricerca, tutela e valorizzazione, confermando il ruolo del Trentino nel campo del restauro e della conservazione del patrimonio aeronautico storico.