TRENTO. A Natale il regalo più bello può essere non sentirsi soli. È il messaggio della campagna di A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Odv, che invita a trasformare un dono in un sostegno ai gruppi e alle persone che cercano ascolto. «Le cose belle accadono tra noi» è lo slogan della locandina: al centro ci sono le relazioni, la possibilità di condividere le difficoltà e la continuità degli incontri. Un aiuto che continua anche dopo le feste.

Con 50 euro si può offrire un «colloquio sospeso»: come un caffè lasciato a disposizione di chi verrà dopo, la donazione permette a una persona di accedere a un incontro di ascolto e sostegno. Con 100 euro, attraverso «Un posto nel gruppo», si sostiene invece la partecipazione di una persona a un gruppo di auto mutuo aiuto di A.M.A. per dodici mesi.

La proposta «Un gruppo per un anno», da 150 euro, contribuisce a sostenere gli incontri settimanali di un intero gruppo per dodici mesi. Per A.M.A., la continuità consente di ritrovare volti familiari e un luogo cui tornare. È possibile anche scegliere una donazione libera con «Una sedia in più»: ogni cifra aiuta a fare spazio a un’altra persona e alla sua storia.

Le donazioni si possono effettuare con bonifico intestato ad A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Odv, presso Banca per il Trentino Alto Adige, all’Iban IT04O0830401813000045353553, indicando la causale «DONAZIONI NATALE 2026». Per ricevere la ricevuta è possibile scrivere a sostienici@automutuoaiuto.it. La campagna propone così un regalo che diventa tempo da dedicare all’ascolto, occasioni di incontro e sostegno per chi attraversa un momento difficile.