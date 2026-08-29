TRENTO. Dopo il maltempo delle ultime ore, il Trentino si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni decisamente più stabili, anche se non mancherà la possibilità di qualche episodio temporalesco locale. Le previsioni di Meteotrentino indicano per oggi, sabato 29 agosto, una giornata nel complesso soleggiata dopo le nubi residue del mattino.

Tra il pomeriggio e la serata potranno però svilupparsi isolati rovesci o temporali. Le zone maggiormente interessate dovrebbero essere quelle sud-orientali della provincia, con eventuali fenomeni destinati a spostarsi verso est. Le temperature massime saranno in calo, mentre in quota soffieranno venti moderati occidentali e nelle valli prevarranno le brezze.

A Trento sono previsti 19 gradi di minima e 30 di massima, mentre a Cavalese il termometro oscillerà tra 14 e 26 gradi. Sulla Paganella, a quota 2.000 metri, valori compresi tra 11 e 16 gradi. Lo zero termico si attesterà attorno ai 4.000 metri.

La situazione migliorerà ulteriormente domenica 30 agosto, quando il sole sarà protagonista per buona parte della giornata. In montagna potranno comparire alcuni annuvolamenti durante il pomeriggio e non viene completamente escluso qualche breve e locale rovescio o temporale. A Trento sono attese temperature comprese tra 17 e 30 gradi, a Cavalese tra 12 e 26 e sulla Paganella tra 9 e 17 gradi. Lo zero termico salirà fino a circa 4.200 metri.

Il quadro resterà favorevole anche all'inizio della prossima settimana. Lunedì e martedì prevarrà il sole, pur con la possibilità di qualche fenomeno pomeridiano isolato sulle montagne. Le correnti continueranno a provenire prevalentemente dai quadranti occidentali.

Un cambiamento è invece atteso per mercoledì, quando il rapido passaggio di una debole perturbazione dovrebbe determinare condizioni più variabili e portare alcune precipitazioni sparse. Si tratterebbe comunque di una parentesi: alle spalle dell'impulso perturbato è prevista una nuova rimonta dell'alta pressione, con il ritorno del tempo soleggiato giovedì.