TRENTO. La Giunta provinciale di Trento, su proposta del presidente Maurizio Fugatti, ha approvato il disegno di legge relativo al bilancio di previsione 2027-2029, che ora si avvia all’iter in Consiglio provinciale. La manovra prevede per il 2027 entrate disponibili pari a 5,93 miliardi di euro, con un incremento del 3,9% rispetto alle previsioni iniziali del 2026.

«Prosegue il percorso della manovra finanziaria che conta su entrate disponibili per 5,93 miliardi sul 2027, in aumento del 3,9% rispetto alle previsioni iniziali per il 2026», sottolinea il presidente Fugatti, evidenziando la crescita delle risorse a disposizione dell’amministrazione provinciale.

Le risorse saranno destinate a sostenere famiglie e imprese, anche attraverso interventi legati ai costi energetici, e ad accompagnare lo sviluppo economico del territorio. Tra le priorità indicate dalla Provincia figurano inoltre le politiche per la natalità e il sostegno alla famiglia, in continuità con le misure già avviate e con gli obiettivi del piano strategico Trentino 2040.

Il calendario dell’iter istituzionale è già definito. Giovedì 12 novembre prenderà il via l’esame del disegno di legge in Prima Commissione, con i relativi passaggi di approfondimento e confronto. La discussione nell’Aula del Consiglio provinciale inizierà invece lunedì 14 dicembre, quando la manovra entrerà nella fase conclusiva del percorso di approvazione.