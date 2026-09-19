TRENTO. Una lunga fase di tempo stabile e asciutto è pronta ad accompagnare il Trentino per tutta la prossima settimana. A delineare lo scenario è l’esperto di meteo Giacomo Poletti, che sulla base degli ultimi modelli non vede precipitazioni all’orizzonte almeno fino al prossimo fine settimana. «Fino a domenica 27 settembre compresa escluderei piogge sul Trentino – spiega – con predominanza di sole e di giornate stabili».

Alla base di questa situazione c’è soprattutto la disposizione delle grandi figure atmosferiche sull’Europa. «A ovest si forma il solito anticiclone fortissimo, “piantato” su Francia e Inghilterra», osserva Poletti. Una configurazione che avrà l'effetto di «bloccare e deviare verso il Nord Atlantico i flussi umidi oceanici», lasciando quindi il Trentino al riparo dalle perturbazioni. La previsione emerge anche dall’anomalia del geopotenziale a 500 hPa, a circa 5.500 metri di quota: «Dove l’aria è più calda del normale e dominano gli anticicloni, i colori sono arancio e rossi, mentre le zone blu sono fresche, segno di depressioni».

Una piccola variazione è attesa a metà settimana. «Solo una goccia fredda scivolerà da nord sui Balcani mercoledì 23», prosegue l’esperto, descrivendola come un «vortice azzurro chiuso, staccato dal flusso come un mulinello». Gli effetti sul Trentino dovrebbero però essere limitati: «Ci porterà una rinfrescata e al più delle nuvole, credo senza piogge degne di nota». A giocare contro le precipitazioni sarà anche la provenienza delle correnti: «In questi casi il vento spira da nord sul Trentino, una direzione che tende a comprimere l’aria per caduta, inibendo le precipitazioni».

Lo scenario potrebbe inoltre protrarsi oltre domenica 27. Poletti invita naturalmente alla prudenza vista la distanza temporale, ma intravede la possibilità che la parentesi asciutta accompagni il territorio fino agli ultimi giorni di settembre. «Penso sia probabile che la fase asciutta duri anche un po’ oltre, forse fino a fine mese», conclude, «ovviamente da confermare».