TRENTO. La gestione di Trentino Trasporti approda in Consiglio provinciale con un’interrogazione che punta dritto sui numeri. A presentarla è la consigliera Paola Demagri, che chiede chiarimenti alla Giunta della Provincia su scelte gestionali definite poco convincenti, a partire dal raddoppio dei dirigenti.



Nel documento si evidenzia che i dirigenti sono passati da 4 a 9, quindi 5 in più, mentre il personale complessivo sarebbe sceso da oltre 1.300 dipendenti nel 2018 a meno di 1.280 oggi, con una riduzione di circa 20 unità.



Un andamento che, secondo la consigliera, mette in discussione la motivazione dell’ “aumento delle dimensioni aziendali” addotta per giustificare le nuove posizioni apicali, anche alla luce di investimenti che non risultano cresciuti in modo significativo.



A preoccupare ulteriormente sono segnalazioni sindacali che parlano di risparmi su gomme, pezzi di ricambio e materiali essenziali per la manutenzione dei mezzi. Una scelta che, se confermata, potrebbe incidere direttamente sugli standard di sicurezza, sui tempi di intervento e sull’affidabilità del servizio, con possibili conseguenze per lavoratori e utenti del trasporto pubblico.



Con l’interrogazione si chiede se la Giunta sia a conoscenza di queste segnalazioni, quali verifiche urgenti intenda attivare e quale sia lo stato reale del parco mezzi. Viene inoltre domandato il costo annuo complessivo dell’aumento dei dirigenti, comprensivo di stipendi e oneri, e se la Provincia intenda pretendere da Trentino Trasporti un piano di trasparenza e rendicontazione sull’impatto delle recenti scelte gestionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.