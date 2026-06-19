TRENTO. Da lunedì 22 giugno arriva una novità per chi viaggia sulle linee ferroviarie gestite da Trentino Trasporti. Sarà infatti possibile acquistare il biglietto direttamente a bordo utilizzando non solo il denaro contante, ma anche bancomat e carte di credito.

La nuova modalità di pagamento sarà disponibile sui treni delle linee Trento-Malè-Mezzana e Trento-Bassano, offrendo ai passeggeri una soluzione più pratica e immediata per l'acquisto del titolo di viaggio durante il tragitto.

L'introduzione del pagamento elettronico rappresenta un ulteriore passo verso la semplificazione del servizio e punta a rendere più agevole l'accesso al trasporto ferroviario provinciale. Chi salirà a bordo senza biglietto potrà quindi scegliere se pagare in contanti oppure utilizzare una carta di pagamento o il bancomat.

La novità riguarda esclusivamente il servizio ferroviario e non sarà estesa agli altri mezzi del trasporto pubblico. Resta inoltre invariato il costo del biglietto acquistato a bordo, indipendentemente dalla modalità di pagamento scelta dai viaggiatori. Per informazioni e dettagli sul nuovo servizio è possibile consultare il sito di Trentino Trasporti.