TRENTO. Oltre 6,6 milioni di euro nel triennio 2027-2029 per rafforzare il sostegno alle donne vittime di violenza e avviare un nuovo servizio di assistenza per tutte le vittime di reato. Sono le misure approvate dalla Giunta provinciale e illustrate dal presidente Maurizio Fugatti durante l’incontro con il Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, alla presenza dell’assessora Francesca Gerosa e della dirigente Laura Castegnaro.

La parte principale delle risorse, 6,18 milioni di euro, è destinata ai servizi antiviolenza: 1,75 milioni ai centri antiviolenza e 4,43 milioni alle case rifugio. Lo stanziamento cresce di 286 mila euro rispetto al passato e consentirà di dare continuità alle attività dopo la scadenza delle attuali convenzioni, prevista a fine 2026.

Ai centri di Trento e Rovereto e agli sportelli di Cles, Cavalese e Riva del Garda si aggiungeranno due nuovi presidi a Borgo Valsugana e Tione di Trento. È previsto inoltre un aumento dei posti per la prima accoglienza nelle case rifugio, per garantire protezione immediata alle donne costrette a lasciare la propria abitazione e ridurre i trasferimenti fuori provincia.

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in funzione anche un servizio di assistenza alle vittime di reato, finanziato con 450 mila euro in tre anni. Gli sportelli saranno gratuiti e riservati, accessibili anche a chi non ha presentato denuncia, e offriranno ascolto, informazioni, orientamento legale e collegamento con i servizi sociali, sanitari e le forze dell’ordine.

«Le richieste di ascolto, consulenza e aiuto sono sempre più numerose», ha sottolineato Fugatti, ribadendo la necessità di rafforzare la rete territoriale. Entrambi gli interventi saranno sviluppati attraverso la coprogettazione con gli enti del terzo settore interessati.