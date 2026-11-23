TRENTO. Primo via libera alla manovra di bilancio 2027-2029 della Provincia autonoma di Trento. La Prima Commissione del Consiglio provinciale, presieduta da Carlo Daldoss, ha espresso parere favorevole ai disegni di legge 95, 96 e 97, con il voto contrario delle minoranze. Presente alla seduta il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli.

Una manovra da circa 6 miliardi di euro, che secondo Daldoss garantisce equilibrio e continuità alle politiche provinciali. Il presidente ha evidenziato gli interventi contro il caro energia, le misure per rendere gli asili nido tendenzialmente gratuiti e le politiche abitative. Positivo anche il giudizio sul piano industriale 2040, pur sottolineando la necessità di maggiori investimenti privati nella ricerca.

Dalla maggioranza sono arrivati giudizi favorevoli. Stefania Segnana della Lega ha rivendicato le risorse destinate a famiglie e scuola, mentre Maria Bosin del Patt ha apprezzato gli interventi per la zootecnia e i giovani, chiedendo però maggiore attenzione ai trasporti nelle periferie. Vanessa Masè della Civica ha difeso le agevolazioni fiscali, il rinnovo dei contratti pubblici e gli investimenti nei servizi territoriali.

Di segno opposto le valutazioni delle minoranze. Paola Demagri di Casa Autonomia ha denunciato salari insufficienti, affitti elevati, povertà crescente e difficoltà di accesso alle cure. «Con 1.500 euro al mese oggi non si coprono le spese familiari», ha osservato, criticando anche la scarsa attenzione a giovani e cultura.

Mariachiara Franzoia del Pd ha riconosciuto alcuni elementi positivi, soprattutto su casa e imprese, ma ha contestato l'assenza di interventi concreti per ridurre la burocrazia. Francesco Valduga di Campobase ha invece espresso perplessità sul piano industriale 2040, sulla gestione dell'area San Vincenzo e sulla scelta di ricorrere a commissari e nuove strutture amministrative per le opere pubbliche.

Il confronto politico si sposta ora in Consiglio provinciale, dove la manovra arriverà in aula per l'esame e il voto definitivo. Le opposizioni hanno già annunciato battaglia sul merito delle misure, mentre la maggioranza punta a confermare l'impianto del bilancio.