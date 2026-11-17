TRENTO. Una mattinata sostanzialmente asciutta, con qualche schiarita, prima dell’arrivo di deboli precipitazioni nel pomeriggio. È questo il quadro meteorologico previsto da Giacomo Poletti per oggi, martedì 17 novembre, in Trentino. Tra le 13 e le 19 il cielo tenderà a coprirsi, con pioviggini sparse e accumuli generalmente compresi tra 0 e 3 millimetri. Qualche goccia potrebbe cadere anche a Trento, mentre in Rotaliana e in Val di Cembra le precipitazioni saranno meno probabili e potrebbero risultare del tutto assenti.

In montagna sono attese leggere spolverate di neve a partire dai 2.200 metri di quota. Si tratterà comunque di un passaggio perturbato di modesta intensità e breve durata. Già in serata, infatti, le precipitazioni dovrebbero esaurirsi ovunque, lasciando spazio a nuove aperture e alla possibilità di vedere qualche stella.

La giornata di mercoledì 18 novembre sarà invece caratterizzata da condizioni decisamente più stabili, con cielo prevalentemente sereno su tutto il Trentino. Soltanto alle quote più elevate soffierà un vento sostenuto da ovest, mentre nei fondovalle è prevista una situazione di sostanziale calma. Una parentesi di bel tempo destinata però a durare poco.

Giovedì 19 novembre è infatti atteso un nuovo peggioramento, con piogge soprattutto durante la mattinata e accumuli stimati tra 3 e 10 millimetri, localmente superiori nei settori meridionali della provincia. La quota neve scenderà fino a 1.600-1.700 metri. Le prime indicazioni per i giorni successivi non mostrano precipitazioni significative almeno fino a martedì 24 novembre, anche se non si escludono brevi episodi di debole intensità.