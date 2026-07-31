TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha integrato l'allerta ordinaria (gialla) per le temperature elevate, già emessa nella giornata di ieri, con un'allerta per temporali valida dalle 12 alle 24 di oggi, venerdì 31 luglio.

Oltre al persistere del caldo intenso, dal primo pomeriggio potranno svilupparsi rovesci e temporali quasi stazionari o in lento spostamento verso est. I fenomeni potranno risultare localmente molto intensi, con precipitazioni abbondanti in poco tempo, forti raffiche di vento, grandine di piccole o medie dimensioni e frequenti fulminazioni. Dalla tarda serata e nella notte sono inoltre previste piogge sparse e intermittenti.

Resta in vigore anche l'allerta per le temperature elevate, con particolare attenzione ai rischi di disidratazione e colpo di calore. Tra i sintomi da non sottovalutare figurano disorientamento, stato confusionale, nausea, vomito, sonnolenza anche profonda, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa e secchezza della pelle e della lingua.

La Protezione civile raccomanda di uscire nelle ore più fresche della giornata, bere frequentemente acqua anche in assenza di sete, consumare pasti leggeri, limitare l'attività fisica nelle ore più calde, evitare bruschi sbalzi di temperatura dovuti all'uso dei condizionatori, fare docce o bagni frequenti, indossare abiti leggeri e chiari e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili.

In caso di emergenza è necessario contattare il Numero unico 112. Nei cinque Comuni del Primiero resta attivo anche il numero verde 800 112000.



(foto Pat)