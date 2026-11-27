TRENTO. La Provincia ha stanziato oltre 3,2 milioni di euro per finanziare cinque opere urgenti in altrettanti Comuni trentini. I contributi, approvati su proposta dell’assessora agli enti locali Giulia Zanotelli, arrivano dal fondo di riserva. Gli interventi, individuati sulla base delle richieste delle amministrazioni comunali, riguardano fognature, acquedotti e viabilità.

A Castello Tesino vanno 612.543 euro per separare le reti delle acque bianche e nere nelle vie Lugo, Terrasanta e Colle e adeguare la rete idrica, compresi pozzetti e allacciamenti. A Lavarone sono destinati 664.975 euro per risanare cinque rami della fognatura nera, correggere le pendenze delle condotte, potenziare gli impianti di pompaggio e rendere più sicuri gli accessi per la manutenzione.

A Pomarolo spetta il contributo più alto, 804.045 euro, per la nuova condotta dalla sorgente di Daiano Alta al serbatoio di Servis. L’opera servirà a distribuire meglio le portate tra le fonti di approvvigionamento e a garantire la continuità del servizio nei periodi di maggiore domanda o di siccità prolungata. A Tesero vanno 536.707 euro per completare, in località Piaso, il rifacimento di un tratto di fognatura per le acque bianche e nere, con gli allacciamenti fino ai confini delle proprietà.

A Porte di Rendena sono stati assegnati 622.400 euro per mettere in sicurezza la statale 239 e costruire un marciapiede tra Villa e Verdesina, così da rendere più sicuro l’accesso alla fermata dell’autobus. Il progetto prevede anche interventi per regolare il deflusso delle acque piovane dal versante a monte della statale.