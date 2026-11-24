TRENTO. Un ponte tra il mondo delle imprese e quello del volontariato per promuovere l’innovazione sociale, condividere competenze e rafforzare il Terzo settore trentino. È stato sottoscritto oggi, martedì 24 novembre 2026, nella sala Fedrizzi del Palazzo della Provincia, un protocollo di collaborazione della durata di tre anni.

A firmare l’intesa sono stati gli assessori provinciali Achille Spinelli e Mario Tonina, le assessore comunali di Trento e Rovereto Giulia Casonato e Arianna Miorandi, il presidente del Consiglio delle Autonomie locali Michele Cereghini e il presidente dell’associazione Bic del Sociale Stefano Robol.

L’accordo, di carattere sperimentale, dà attuazione alla nuova legge provinciale sul volontariato e punta a sostenere la crescita gestionale e organizzativa delle realtà non profit, comprese quelle iscritte al nuovo elenco provinciale istituito nel luglio 2026. Centrale sarà il ruolo del Bic del Sociale, associazione nata alla fine del 2024 per favorire l’incontro tra sistema produttivo e Terzo settore.

«L’obiettivo è favorire il trasferimento di competenze manageriali e organizzative verso il mondo non profit, promuovendo la ricerca, l’innovazione sociale e la co-progettazione», ha spiegato Spinelli. Per Tonina, il protocollo rappresenta un ulteriore passo per accompagnare associazioni e cooperative sociali nei processi di innovazione, misurando anche l’impatto delle iniziative sulla comunità.

Casonato ha ricordato l’esperienza di Trento capitale europea del volontariato 2024, sottolineando l’importanza di fare rete tra istituzioni, imprese e cittadini. Miorandi ha invece evidenziato il valore dell’intesa nella costruzione di un welfare di comunità capace di rispondere ai bisogni emergenti.

Il coinvolgimento delle Comunità di valle consentirà di estendere la sperimentazione sul territorio, come sottolineato da Cereghini. Per Robol, la firma segna invece la conclusione della fase di avvio dell’associazione e l’inizio di un triennio dedicato ai progetti di innovazione.

Le iniziative saranno definite attraverso un tavolo permanente di confronto e co-progettazione. Il protocollo non comporta oneri finanziari diretti per i bilanci pubblici: eventuali finanziamenti saranno valutati attraverso successivi provvedimenti.

(foto Pat / Juliet Astafan)