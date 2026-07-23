TRENTO. Prosegue la fase di tempo stabile sul Trentino. Secondo le ultime previsioni del meteorologo Giacomo Poletti, oggi giovedì 23 luglio resterà asciutto praticamente ovunque, con soltanto una limitata possibilità di brevi e deboli rovesci nel pomeriggio sui settori sud-orientali della provincia.

Le precipitazioni, se si formeranno, interesseranno soprattutto Primiero, Tesino, bassa Valsugana e, forse, anche la Vallarsa, con accumuli molto contenuti, compresi tra 0 e 5 millimetri.

Per il resto della settimana il tempo dovrebbe mantenersi stabile. La prossima occasione per piogge più diffuse è prevista domenica, quando nel pomeriggio è atteso il transito di una perturbazione con rovesci più estesi, utili anche per chi attende acqua per orti e coltivazioni.

Le temperature resteranno piacevoli fino al 28-29 luglio, grazie all'aria più fresca affluita nei giorni scorsi. Successivamente, secondo le attuali proiezioni, il caldo tornerà gradualmente ad aumentare: tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto potrebbe infatti rafforzarsi l'anticiclone africano, con valori termici nuovamente elevati. Si tratta però di una tendenza a medio termine, ancora suscettibile di variazioni nei prossimi aggiornamenti.