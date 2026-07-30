TRENTO. La Protezione civile del Trentino ha emesso un'allerta ordinaria (gialla) per temperature elevate valida su tutto il territorio provinciale fino alla mezzanotte di domani, venerdì 31 luglio. Le previsioni indicano l'arrivo di calde correnti occidentali che porteranno condizioni di forte caldo, con temperature massime che nei fondovalle più bassi potranno superare i 35-37 gradi.

Le temperature minime saranno anch'esse in aumento e, tra oggi e sabato, potranno rimanere oltre i 20 gradi anche a quote medie, dando origine alle cosiddette "notti tropicali". Secondo la Provincia, già dal primo pomeriggio di oggi aumenta il rischio di criticità legate al caldo intenso, in particolare per disidratazione e colpi di calore.

Per questo motivo la Protezione civile ha disposto l'intensificazione delle attività di monitoraggio da parte delle strutture competenti. Tra i sintomi che non devono essere sottovalutati figurano disorientamento, stato confusionale, nausea, vomito, sonnolenza anche profonda, intolleranza alla luce, abbassamento della pressione arteriosa e secchezza della pelle e della lingua.

Sul fronte meteorologico, nel pomeriggio e nella serata di oggi non si esclude la formazione di isolati temporali quasi stazionari. Da domani pomeriggio, invece, la probabilità di fenomeni temporaleschi è destinata ad aumentare, con la possibilità che risultino anche di forte intensità.

Le autorità raccomandano di adottare alcune semplici misure di autoprotezione: uscire nelle ore più fresche della giornata, bere frequentemente acqua anche senza avvertire lo stimolo della sete, consumare pasti leggeri, limitare l'attività fisica nelle ore più calde, evitare sbalzi termici dovuti all'uso dei condizionatori, fare docce o bagni frequenti, indossare abiti leggeri e di colore chiaro e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

In caso di emergenza è necessario contattare il Numero Unico di Emergenza 112. Per i residenti nei cinque Comuni del Primiero resta inoltre attivo il numero verde 800 112000.