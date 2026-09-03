TRENTO. Primo passo verso la separazione di Trentino Marketing da Trentino Sviluppo. La Prima commissione del Consiglio provinciale, presieduta da Carlo Daldoss, ha dato parere positivo alla proposta di delibera che avvia l’operazione: cinque i voti favorevoli e quattro le astensioni.

Oggi Trentino Marketing è interamente controllata da Trentino Sviluppo. Il progetto prevede invece di riportarla tra le partecipazioni dirette della Provincia. La prima continuerà a occuparsi di promozione territoriale e marketing turistico, mentre Trentino Sviluppo resterà concentrata su sviluppo economico, attrazione degli investimenti, patrimonio e innovazione tecnologica.

Il dirigente Marco Costantini ha precisato che la delibera rappresenta soltanto l’atto preliminare dello scorporo. Alla base della scelta ci sono la necessità di creare un rapporto diretto tra Provincia e Trentino Marketing e le richieste della Corte dei conti di rendere più chiari i flussi finanziari tra le due società. La dirigente Laura Pedron ha ricordato inoltre che le due realtà, caratterizzate da competenze molto differenti, non si sono mai integrate completamente.

Sul piano politico non sono mancate perplessità. Francesco Valduga si è astenuto, chiedendo se operazioni di questo tipo debbano nascere soltanto dalle indicazioni della Corte dei conti o anche da precise scelte politiche. Astensione anche per Francesca Parolari, che ha lamentato lo scarso coinvolgimento dei consiglieri nelle decisioni riguardanti le società provinciali.