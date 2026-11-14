TRENTO. In Trentino le nascite tornano a salire. Nei primi sette mesi del 2026 sono nati 2.248 bambini, contro i 2.136 dello stesso periodo del 2025. Anche il numero medio di figli per donna resta sopra la media italiana: 1,25 in Trentino, 1,14 a livello nazionale. I dati li ha presentati il vicepresidente e assessore alla famiglia della Provincia, Achille Spinelli, nella giornata inaugurale del Festival della Famiglia 2026, al Muse di Trento. Per Spinelli sono «un dato positivo che fa presagire una crescita complessiva per l’intero anno».

Prima della cerimonia di apertura, davanti a una sala piena, Spinelli si è confrontato con Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la natalità. Il dialogo era moderato dalla giornalista Marika Damaggio. «Le risorse da sole non bastano a risolvere la denatalità», ha detto Spinelli. Secondo il vicepresidente servono alleanze tra pubblico, privato e terzo settore.

De Palo, padre di una famiglia numerosa, ha descritto l’andamento della natalità in Italia. Ha sottolineato la distanza tra il dato nazionale e quello trentino e ha indicato la provincia come un modello virtuoso.

Spinelli ha elencato le misure già in campo. C’è il bonus terzo figlio: 400 euro al mese per dieci anni alle famiglie con Icef fino a 0,40. Ci sono il contributo per ridurre le rette degli asili nido e il congedo parentale, che va da 7 giorni a 3 mesi per il genitore che si astiene dal lavoro. Sul fronte dei servizi, quest’anno è partito EstateLab, il servizio estivo per i bambini delle elementari: è aperto a luglio e agosto, dalle 7.30 alle 18.30, ed è pensato anche per i bambini con disabilità. Il prossimo obiettivo è rafforzare i servizi pomeridiani per conciliare lavoro e famiglia.

Il vicepresidente ha citato anche i buoni di servizio finanziati con i fondi europei Fse+ e i Distretti famiglia. Secondo Spinelli, però, ora bisogna coinvolgere di più le categorie economiche. «Riconfigurare gli orari di lavoro e prevedere agevolazioni fiscali in base al numero di figli convincerebbe molti a investire nella famiglia», ha detto.

Per il futuro la Provincia punta su aziende family friendly e su una maggiore occupazione femminile, perché sulle donne pesano i principali carichi di cura.