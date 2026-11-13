TRENTO. Fino a 4.000 euro di sostegno al reddito per i giovani lavoratori che decidono di tornare a studiare. È la nuova misura introdotta dall'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, rivolta ai dipendenti del settore privato con meno di 36 anni che intendono conseguire un diploma, una laurea o un master senza rinunciare completamente allo stipendio.

L'iniziativa, denominata Intervento 4.1terB, permette di ottenere un contributo economico concordando con il datore di lavoro una sospensione temporanea dell'attività oppure una riduzione dell'orario. L'obiettivo è favorire la crescita professionale e consentire ai giovani di migliorare la propria formazione senza dover scegliere tra occupazione e percorso di studi.

Possono accedere al beneficio i lavoratori che, alla data della domanda, non abbiano ancora compiuto 36 anni, residenti o domiciliati in Trentino e impiegati presso un'unità produttiva locale. Sono ammessi sia i contratti a tempo indeterminato sia quelli a termine, purché questi ultimi coprano l'intera durata del percorso formativo. È inoltre richiesta l'iscrizione a un istituto scolastico o universitario riconosciuto.

Il contributo può raggiungere complessivamente 4.000 euro e rappresenta un incentivo per chi vuole acquisire nuove competenze mantenendo il rapporto con l'azienda. Restano esclusi dalla misura i lavoratori domestici e i collaboratori familiari. L'intervento punta così a rafforzare la qualificazione professionale degli under 36 e a favorire l'incontro tra formazione e lavoro.