TRENTO. La neve è pronta a tornare in Trentino e domenica potrebbe spingersi anche a quote decisamente basse. Una nuova perturbazione attraverserà la provincia portando precipitazioni diffuse, con le fasi più intense attese nelle ore centrali della giornata. Secondo le previsioni di Meteotrentino, la quota neve si attesterà attorno ai 1.000 metri, ma localmente i fiocchi, anche misti alla pioggia, potranno raggiungere i 600-800 metri, soprattutto nei momenti di maggiore intensità e nelle valli meno ventilate.

In montagna sono attesi accumuli compresi tra 5 e 20 centimetri oltre i 1.000-1.200 metri, con quantitativi maggiori alle quote più elevate. Una nuova imbiancata che interesserà soprattutto le zone montane, mentre alle quote inferiori la neve potrà alternarsi alla pioggia.

Non saranno però soltanto le precipitazioni a caratterizzare la giornata. Tra il pomeriggio e la sera di domenica, e nel corso della notte, è previsto un rinforzo dei venti da nord-ovest, con raffiche che in quota potranno superare i 90 chilometri orari. Nelle valli più alte non si escludono inoltre episodi di foehn.