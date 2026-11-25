TRENTO. Non soltanto degustazioni in cantina, ma vere e proprie vacanze costruite attorno al vino, alla gastronomia e alla montagna. Il Trentino punta a rafforzare la propria offerta enoturistica attraverso la collaborazione tra la Strada del Vino e dei Sapori del Trentino e Fiavet Trentino-Alto Adige, che nei giorni scorsi hanno organizzato il primo workshop operativo dedicato alla costruzione di pacchetti turistici.

L’incontro ha riunito produttori, ristoratori, strutture ricettive, agenzie di viaggio e tour operator. L’obiettivo è trasformare le eccellenze del territorio in proposte facilmente commercializzabili anche sui mercati internazionali. La collaborazione, avviata nel 2025, ha già portato a incontri con una cinquantina di operatori stranieri durante le prime due edizioni di Fine Italy WineTourism Marketplace, a Riva del Garda.

«Lo scopo è mettere in relazione domanda internazionale e offerta territoriale per rafforzare l’incoming enogastronomico in Trentino», spiega Sergio Valentini, presidente della Strada del Vino e dei Sapori. Per Sandra Paoli, presidente di Fiavet Trentino-Alto Adige, l’enoturismo rappresenta inoltre un’opportunità per generare flussi turistici nei periodi meno frequentati, superando i tradizionali modelli di vacanza.

Dall’analisi presentata dalla direttrice della Strada del Vino, Maddalena Prada, emerge una crescente domanda di soggiorni personalizzabili, soprattutto per piccoli gruppi e viaggiatori individuali, con permanenze comprese tra tre e sette giorni. Primavera e autunno sono tra le stagioni più interessanti, mentre il contatto diretto con i produttori e la qualità delle esperienze prevalgono sulla ricerca di proposte di massa.

Resta però il problema della commercializzazione. Secondo l’indagine illustrata da Stefano Tulli, cofondatore della piattaforma Windering, il 75% delle agenzie intervistate ha ricevuto richieste di esperienze legate al vino negli ultimi dodici mesi, ma un’agenzia su quattro non ha concluso alcuna vendita. Tra le proposte più richieste figurano degustazioni accessibili, abbinamenti gastronomici e visite organizzate con trasporto e accompagnamento.

La sfida per il Trentino è dunque quella di costruire un’offerta integrata, con prezzi chiari e servizi facilmente prenotabili, sfruttando la vicinanza tra cantine, montagne e luoghi di interesse. A sostenere il percorso anche l’assessora provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra mondo agricolo, turismo e ricettività per individuare nuove strategie di sviluppo del comparto.