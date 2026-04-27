TRENTO. Si avvia alla chiusura l’ondata di caldo precoce che ha interessato il Trentino negli ultimi giorni, con valori anomali per il periodo: domenica 26 aprile si sono registrati picchi di 28,8 gradi a Rovereto e a Trento Roncafort. Un anticipo d’estate destinato però a lasciare spazio a un temporaneo calo delle temperature a partire da martedì 28 aprile.



Le condizioni miti hanno già prodotto effetti evidenti sul territorio, tra cui fioriture anticipate e un aumento significativo dei pollini, in particolare di abete rosso. Contestualmente si segnala una certa siccità dei terreni, con un deficit idrico che riguarda anche le falde, aggravato dalla scarsità di neve accumulata in quota durante l’inverno.



Sul fronte meteo, un cambiamento è atteso tra martedì 28 e mercoledì 29 aprile, quando aumenterà l’instabilità con possibili rovesci sparsi, più probabili sui settori centro-settentrionali e in quota, in particolare in val di Fassa. Le precipitazioni, tuttavia, dovrebbero risultare irregolari e generalmente contenute.



Dopo una fase più fresca e nuvolosa a metà settimana, da giovedì 30 aprile è previsto un graduale miglioramento. Il ponte del primo maggio dovrebbe essere caratterizzato da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature in nuovo aumento. Resta però l’incognita legata alle piogge: in caso di accumuli scarsi nei prossimi giorni, il deficit idrico potrebbe ulteriormente accentuarsi nei primi giorni di maggio.