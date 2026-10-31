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TRENTO. Il freddo si fa sentire in Trentino, ma senza portare con sé la pioggia. La prima settimana di novembre si preannuncia all'insegna di temperature inferiori alle medie del periodo e di una prevalenza di sole, alternato a qualche passaggio nuvoloso. Niente precipitazioni degne di nota almeno fino a sabato 7 novembre, secondo le previsioni del meteorologo Giacomo Paletti.
La giornata di domenica 1 novembre segnerà un primo deciso calo delle temperature. Nella notte e fino alle prime ore del mattino, tra le 6 e le 7, il cielo sarà nuvoloso, con la possibilità di qualche goccia soltanto sui rilievi meridionali, tra Ledro, Storo, Baldo e Alto Garda. Altrove il tempo si presenterà già più stabile. Nel corso della giornata sono attesi sprazzi di sole su tutto il territorio, alternati a nuvole di passaggio.
A caratterizzare la giornata sarà soprattutto il calo termico. Lo zero termico scenderà tra i 1.500 e i 1.700 metri, mentre a Trento le temperature massime si fermeranno intorno ai 13-14 gradi.
Il quadro resterà simile anche nei giorni successivi. «Fino a sabato 7 compreso non vedo precipitazioni degne di nota», spiega Paletti, delineando una settimana caratterizzata da condizioni prevalentemente asciutte e da temperature sotto le medie stagionali.
Il sole sarà protagonista, anche se non mancheranno alcune giornate più nuvolose. Un primo passaggio è atteso martedì 3 novembre, mentre mercoledì 4 potrebbe essere la giornata più grigia della settimana, con nuvolosità diffusa ma senza fenomeni significativi.