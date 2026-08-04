ROMA. Il Trentino-Alto Adige è la regione italiana con la più alta percentuale di progetti del Pnrr già completati. A sostenerlo è la deputata della Lega Vanessa Cattoi, che cita i dati relativi all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo quanto riferito, sul territorio sono stati finanziati 22.676 progetti per un valore complessivo di circa 2,9 miliardi di euro, con un tasso di completamento del 46,4%. Un dato che, evidenzia Cattoi, supera nettamente la media nazionale, ferma al 26%.

Per la parlamentare leghista il risultato è il frutto del lavoro di amministratori, tecnici, funzionari e imprese, oltre a rappresentare una conferma della capacità organizzativa del territorio. Cattoi sottolinea inoltre il ruolo dell'autonomia speciale, definendola uno strumento che consente decisioni più rapide e una gestione più efficace delle risorse pubbliche.

La deputata conclude affermando che il primato rappresenta una conferma dell'efficienza amministrativa del Trentino-Alto Adige e un incentivo a proseguire nell'attuazione degli investimenti previsti dal Pnrr.