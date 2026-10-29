TRENTO. Una manovra finanziaria da 429 milioni di euro, con risorse destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano, nuovi stanziamenti per le funzioni delegate e la copertura degli interventi in materia previdenziale. La Giunta regionale del Trentino-Alto Adige ha approvato questa mattina, giovedì 29 ottobre, il bilancio di previsione per il 2027 e la relativa legge di stabilità, definendo il quadro economico per il prossimo esercizio finanziario.

Il documento prevede entrate tributarie per 338 milioni di euro, con un leggero incremento rispetto alle somme già stanziate in bilancio. Le risorse contribuiranno a finanziare le attività istituzionali della Regione e gli interventi previsti dalla programmazione economica.

Uno dei capitoli più significativi riguarda il fondo unico per le funzioni delegate alle Province autonome, che nel 2027 raggiungerà complessivamente 141 milioni di euro. Di questi, 120 milioni saranno destinati alla spesa corrente e 20 milioni agli investimenti in conto capitale, secondo la ripartizione indicata dalla Giunta regionale.

L’incremento delle risorse tiene conto anche delle nuove disposizioni in materia previdenziale contenute nella legge di stabilità. Per finanziare queste misure è previsto un aumento della spesa stimato in circa 7,4 milioni di euro, che trova copertura all’interno della manovra approvata dall’esecutivo.

La programmazione finanziaria considera inoltre le differenti previsioni di spesa delle Province di Trento e Bolzano, con l’obiettivo di assicurare un equilibrio nella distribuzione dei finanziamenti destinati alle funzioni delegate. La manovra punta quindi a garantire la continuità delle attività amministrative e la sostenibilità degli interventi programmati.

Il quadro economico delineato dalla Giunta regionale non è comunque definitivo. Nel corso del 2027 potranno essere apportate ulteriori modifiche attraverso l’assestamento di bilancio, utilizzando eventuali nuove disponibilità finanziarie e gli avanzi di amministrazione.

L’approvazione della manovra rappresenta dunque il primo passaggio nella definizione della programmazione economica regionale per il 2027, con particolare attenzione al finanziamento delle competenze delegate alle due Province autonome e alle nuove misure previdenziali.