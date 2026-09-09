TRENTO. Il maltempo concede qualche pausa, ma non è ancora finito. La Protezione civile del Trentino ha deciso di prolungare fino alla mezzanotte di domani, giovedì 10 settembre, l’allerta ordinaria gialla per rischio idrogeologico. L’allerta per temporali emessa ieri terminerà invece alla mezzanotte di oggi. La decisione è legata alle condizioni del territorio e alle previsioni, che indicano precipitazioni a tratti diffuse nella prossima notte e nella giornata di giovedì.

Tra la notte e la mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre, rovesci e temporali accompagnati da numerosi fulmini hanno interessato buona parte del territorio.

Secondo i dati riportati dall’esperto meteo Giacomo Poletti, sulla città di Trento e nelle zone vicine sono caduti diffusamente tra 25 e 35 millimetri di pioggia. Non sono mancate segnalazioni di grandine di piccole dimensioni.

Gli accumuli più importanti si sono registrati nel Trentino meridionale: a Storo sono caduti 62 millimetri di pioggia, mentre Folgaria e Dro hanno raggiunto rispettivamente 40 millimetri. Nel pomeriggio sono attese nuove precipitazioni entro le 15, per una durata indicativa di una-tre ore, seguite da una pausa. Altre piogge sono previste in serata e nella notte.

L'ingresso di aria fresca atlantica ha intanto provocato un netto calo delle temperature. A Trento la massima dovrebbe fermarsi oggi attorno ai 22-23 gradi, mettendo così fine alla serie record di giornate con temperature superiori ai 30 gradi. Giovedì mattina sono previste altre piogge, soprattutto nelle prime ore e localmente anche abbondanti.

Il miglioramento arriverà in vista del fine settimana. Secondo Poletti, sabato e domenica saranno freschi e sostanzialmente asciutti: sabato è attesa una giornata serena, mentre domenica dovrebbe iniziare con il sole per lasciare spazio al massimo a qualche velatura nel corso del pomeriggio.