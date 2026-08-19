TRENTO. Il caldo intenso è ormai agli sgoccioli e sul Trentino stanno per tornare piogge e temporali. Oggi, mercoledì 19 agosto, sarà secondo Giacomo Poletti la giornata più calda da qui alla fine del mese, con temperature massime ancora oltre i 30-31 gradi in val d'Adige. Non sono previste precipitazioni, anche se nel pomeriggio compariranno alcune nubi.

Il cambiamento arriverà giovedì 20 agosto. Qualche rovescio sarà possibile già durante la notte, soprattutto sui settori meridionali, mentre la mattinata dovrebbe rimanere asciutta in gran parte della provincia. Dal primo pomeriggio, indicativamente dopo le 14-15, l'ingresso di correnti umide da sud-ovest porterà rovesci abbondanti e temporali anche forti, con la possibilità di grandinate.

Le precipitazioni potranno ripetersi fino alla mezzanotte, con accumuli complessivi stimati tra 25 e 50 millimetri sul territorio. Una fase di maltempo significativa che segnerà anche il definitivo ridimensionamento delle temperature degli ultimi giorni.

Nuove piogge sono attese venerdì 21 agosto. Dopo un'alba e un inizio di mattinata probabilmente asciutti, un secondo impulso perturbato dovrebbe attraversare il Trentino tra le 9 e le 16, portando altri 10-20 millimetri, con quantitativi maggiori sui settori meridionali. Miglioramento previsto in serata.

Sabato 22 agosto dovrebbe invece trascorrere sostanzialmente senza piogge, mentre domenica 23 aumenterà nuovamente il rischio di rovesci e temporali pomeridiani, soprattutto sul Trentino meridionale e sui principali gruppi montuosi. Un altro peggioramento viene indicato per martedì 25 agosto.

Il cambio di scenario arriva dopo una lunga fase secca. A Trento lunedì si è interrotta una serie di 22 giorni consecutivi senza pioggia, accompagnata da temperature elevate. Una combinazione che ha lasciato evidenti conseguenze sulla vegetazione attorno alla città, arrivando in alcuni casi a provocare la morte di alberi giovani.