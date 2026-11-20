TRENTO. La Provincia di Trento aggiunge 5,16 milioni di euro ai bandi per la prima casa e per le ristrutturazioni di alloggi da affittare a canone agevolato. La dotazione complessiva sale a 13,16 milioni. La delibera è stata proposta dall’assessore Simone Marchiori. «L’interesse registrato da entrambi i bandi conferma l’importanza di mettere a disposizione strumenti concreti per rispondere a bisogni abitativi diversi», aggiunge l’assessore.

Per l’acquisto della prima casa in Trentino i fondi per il 2026 salgono da 2 a 5,8 milioni di euro, a cui si aggiunge il milione già previsto per il 2027. Il 2 novembre 2026, primo giorno del bando, sono arrivate 526 domande. Si può fare richiesta fino al 13 gennaio 2027. I contributi vengono assegnati in ordine di presentazione, fino a esaurimento delle risorse.

Il bando della Provincia di Trento prevede 20 mila euro per i giovani che fanno domanda da soli, 25 mila euro per le giovani coppie e 30 mila euro per le famiglie numerose. La maggiorazione è di 10 mila euro se nel nucleo destinatario dell’alloggio c’è almeno una persona con invalidità accertata pari o superiore al 75%.

Per le ristrutturazioni la Provincia di Trento porta la dotazione da 5 a 6,36 milioni di euro. Il bando, chiuso il 12 ottobre 2026, ha raccolto 171 domande, di cui 110 ammesse e 46 ancora in istruttoria. Il contributo a fondo perduto copre il 50% della spesa ammessa, fino a 25 mila euro per alloggio, su una spesa massima ammissibile di 50 mila euro. I proprietari devono affittare gli immobili a canone agevolato per almeno otto anni nell’arco dei dieci successivi.