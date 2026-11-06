TRENTO. La Provincia autonoma di Trento investe 1,95 milioni di euro per offrire a circa 600 studenti la possibilità di studiare le lingue all’estero nell’estate 2027. È quanto prevede il nuovo piano approvato dalla Giunta provinciale, che punta a rafforzare le competenze linguistiche dei giovani attraverso soggiorni di studio in Paesi europei e nel Regno Unito.

Le risorse, provenienti dal Fondo sociale europeo Plus (Fse+) 2021-2027, serviranno a finanziare corsi intensivi di inglese e tedesco della durata di tre settimane. Un'esperienza formativa che permetterà ai partecipanti di approfondire la conoscenza delle lingue direttamente nei Paesi in cui vengono parlate e di prepararsi al conseguimento di certificazioni linguistiche internazionali.

Il provvedimento è stato proposto dal vicepresidente della Provincia, Achille Spinelli, e dall'assessore all'Istruzione, Francesca Gerosa. L'iniziativa si rivolge agli studenti che frequentano le classi dalla prima alla quarta delle scuole secondarie di secondo grado e degli istituti di formazione professionale, sia provinciali sia paritari.

Per partecipare è necessario avere un'età compresa tra i 14 e i 19 anni al 31 marzo 2027. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online: la finestra per le iscrizioni aprirà alle ore 10 di martedì 17 novembre 2026 e resterà disponibile fino al 13 gennaio 2027.