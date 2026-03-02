TRENTO. Nelle prime ore di attivazione del numero verde 800 867388, istituito dalla Protezione civile del Trentino, dedicato alle segnalazioni e richieste di supporto riguardanti cittadini trentini presenti nell'area del Golfo Persico o in zone interessate dalle attuali criticità del traffico aereo in Medio Oriente, sono pervenute circa una trentina di chiamate.



L'assistenza ai cittadini italiani all'estero fa capo alla Farnesina, tramite l'Unità di Crisi: il numero verde provinciale svolge una funzione di collegamento, raccogliendo le segnalazioni e trasmettendole alle strutture competenti. Il servizio, operativo dalle ore 8 alle 20, è curato dalla Centrale unica di emergenza e vede la collaborazione della Croce rossa italiana del Trentino. Le chiamate ricevute riguardano situazioni diversificate, ciascuna delle quali coinvolge più persone: si tratta in alcuni casi di cittadini attualmente presenti nell'area del Golfo Persico, in altri di persone che si trovano attualmente in transito negli scali dell'area e sono impossibilitati a ripartire a causa della sospensione del traffico aereo.



Il numero verde rappresenta un canale di supporto per chi incontra difficoltà nel contattare la Farnesina. La Centrale unica di emergenza non ha la possibilità di fornire informazioni dirette sull'evoluzione della crisi né di attivare interventi specifici, ma svolge una funzione di raccordo.