TRENTO. Disagi in vista per chi viaggia in treno in Trentino-Alto Adige. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo dell'infrastruttura che comporteranno interruzioni della circolazione su tre linee ferroviarie.

Il primo intervento è previsto domenica 20 settembre sulla linea Trento-Bassano del Grappa. Dalle 9 alle 15 i treni non potranno circolare nel tratto compreso tra Trento e Primolano, per consentire lavori di manutenzione straordinaria all'infrastruttura.

Sempre nella giornata di domenica è prevista un'interruzione sulla linea Fortezza-San Candido-Confine di Stato. La circolazione sarà sospesa dalle 7.30 alle 13.15 sull'intera linea. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre sospeso il servizio degli impianti di parcheggio nelle stazioni di Brunico e San Candido.

Un'ulteriore interruzione, più circoscritta, interesserà poi il tratto San Candido-Confine di Stato, dove i treni si fermeranno dalle 9 alle 12.

La terza serie di lavori riguarda invece la linea Brennero-Verona, con particolare riferimento alla stazione di Trento. Tra domenica 21 e martedì 29 settembre sono previste interruzioni programmate della circolazione in alcune fasce notturne, necessarie per il rinnovo straordinario di alcuni deviatoi. In questo caso, secondo quanto comunicato da Rfi, l'impatto sulla circolazione sarà limitato proprio perché gli interventi si concentreranno durante la notte.

Le modifiche rientrano nel programma di manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria gestita da Rete Ferroviaria Italiana. Per chi deve viaggiare nelle fasce interessate dagli interventi, sarà quindi necessario tenere conto delle variazioni alla circolazione previste sulle diverse tratte.