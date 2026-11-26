TRENTO. Il trasporto pubblico provinciale è poco attrattivo, pieno di disservizi, e spinge i trentini a spostarsi in automobile. È in sintesi la denuncia del Comitato mobilità sostenibile del Trentino (Cmst), che propone diverse soluzioni per rendere più attrattivi gli spostamenti su rotaia.

La prima criticità riguarda la linea ferroviaria del Brennero. Qui la saturazione di alcune fasce orarie nelle ore di punta causa notevoli ritardi ai treni regionali usati dai pendolari, studenti e lavoratori.

La soluzione indicata dal comitato e illustrata dal portavoce Ezio Viglietti è spostare alcuni treni merci e aggiungere un paio di corse passeggeri in entrambe le direzioni nella fascia scoperta dalle 9 alle 11. In quell'orario i treni non circolano per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura tramite le Ipo (interruzioni programmate orario), che si svolgono anche di notte per circa tre-quattro ore.

La proposta è eseguire le manutenzioni solo di notte, così da usare le fasce diurne in modo più continuativo. I passaggi dei treni si distribuirebbero meglio nella giornata e il traffico calerebbe nelle fasce più critiche, 6-9 e 17-20.

Valsugana, elettrificazione in ritardo

C'è poi il tema dell'elettrificazione della tratta Trento-Borgo Valsugana est, dove i lavori hanno accumulato notevoli ritardi. Il Cmst ha inviato una lettera di diffida perché i lavori siano conclusi entro giugno 2027. Un paio di settimane fa è stato promesso che l'obiettivo verrà raggiunto entro la fine del 2027.

Giuliana Speranza, anche lei componente del comitato, ha ricordato i disservizi sulla ferrovia della Valsugana, come i bus sostitutivi che non possono caricare le biciclette. Speranza auspica inoltre che in futuro si valuti un secondo binario.

Trento-Malè e Rovereto-Garda

Non poteva mancare un richiamo alla Trento-Malè-Mezzana: con 37 fermate il servizio è lento e insoddisfacente. Per questo il Cmst propone di accorciare i tempi di percorrenza sopprimendo alcune fermate. «È necessario – spiega Viglietti – innovare le apparecchiature tecnologiche nelle stazioni sedi di incrocio e il raddoppio di alcune tratte per eseguire gli incroci in linea». Per il collegamento ferroviario Rovereto-Lago di Garda, infine, il comitato chiede «concretezza» e un finanziamento nel piano investimenti.

Le risposte della Provincia

Dalla Provincia di Trento arrivano alcune risposte. Innanzitutto la conferma che l'Autorità di regolazione dei trasporti (Art), con la delibera del 17 aprile 2026, non ancora definitiva, ha proposto di abbassare dall'85% al 70% la soglia delle tracce occupate dal trasporto pubblico locale. Su questo la Provincia ha inviato alcune osservazioni, insieme alle altre Regioni. Con Trentino Trasporti si sta inoltre studiando un'impostazione che renda il collegamento tra le valli di Non e Sole e Trento ancora più competitivo rispetto all'auto privata.

È in corso, infine, lo studio di fattibilità e di valutazione costi-benefici sulla Rovereto-Riva del Garda commissionato a Rfi, che si è impegnata a presentare i risultati nel corso del 2027.