TRENTO. L’elettrificazione della Valsugana dovrebbe concludersi entro la fine del 2027, ma i tempi restano difficili da rispettare. È quanto emerso dall’incontro a Roma tra il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e i rappresentanti di Rete Ferroviaria Italiana e del Gruppo Ferrovie dello Stato. Al centro del confronto anche i 500 milioni di euro previsti nella prossima legge di bilancio per la circonvallazione ferroviaria di Trento e i ritardi dei treni sulla linea del Brennero.

Il nodo più delicato riguarda la Valsugana, dove le difficoltà tecniche hanno rallentato il cantiere. Delle oltre 2.000 fondazioni necessarie per i pali della linea elettrica, ne sono state realizzate circa 550. Per accelerare, RFI ha avviato a novembre lavorazioni con micropali affidate a imprese specializzate. Nella prima parte del 2027 dovrebbero essere completate fondazioni e sottostazioni elettriche; nella seconda metà dell’anno proseguirà l’installazione dei pali. La stessa RFI considera «sfidante» l’obiettivo di terminare entro dicembre. «È un investimento importante - ha evidenziato Fugatti - che presenta anche problematiche infrastrutturali, ma per noi era fondamentale capire quale fosse la reale volontà di portarlo a termine. Oggi abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla prosecuzione dei lavori».

Per la circonvallazione ferroviaria di Trento, il passaggio decisivo sarà la conferma dei 500 milioni nella legge di bilancio. Dopo la pubblicazione della norma, nei primi mesi del 2027 dovrebbe essere formalizzato un atto integrativo per rendere operative le risorse. Nel frattempo, le procedure già avviate potranno continuare. «Se saranno confermati i 500 milioni nella legge di bilancio avremo composto un tassello fondamentale per garantire la copertura dell'opera - ha detto Fugatti - c’è una condivisione del percorso tra Provincia e Comune di Trento e anche da parte di RFI c'è la determinazione a procedere».

Infine, il vertice ha affrontato i disservizi sulla Verona-Trento-Bolzano. RFI ha collegato parte delle difficoltà agli interventi di manutenzione e potenziamento in corso lungo la linea. Fugatti ha chiesto tempi più rapidi e risultati concreti per pendolari e viaggiatori: «Oggi, sulla tratta Verona-Trento-Bolzano, la puntualità dei treni non è soddisfacente e dobbiamo lavorare affinché la situazione migliori concretamente».