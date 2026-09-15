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TRENTO. Nuovo intervento sul sistema della sanità digitale trentina. Nel pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre, sono in programma alcuni lavori di manutenzione programmata sulla piattaforma TreC+, con possibili disservizi per gli utenti.
I tecnici saranno al lavoro dalle 16 alle 20 circa. Durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi temporanee difficoltà sia nell’accesso al portale sia nell’utilizzo dell’App, oltre che nella fruizione di alcuni dei servizi digitali messi a disposizione dei cittadini.
In particolare, i problemi potrebbero riguardare il cambio del medico, la consultazione degli orari dell’ambulatorio e la stampa del documento integrativo alla tessera sanitaria. Si tratta di disservizi legati esclusivamente all’intervento di manutenzione programmato.
Al termine delle operazioni, assicura Asuit, tutte le funzionalità di TreC+ saranno regolarmente ripristinate. L’azienda sanitaria si scusa con gli utenti per gli eventuali disagi e ringrazia per la comprensione.