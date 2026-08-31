MERANO. Tre bambini bloccati in mezzo al Passirio, la corrente che impediva loro di tornare indietro e decine di persone ad assistere con apprensione alle operazioni di soccorso. Si è conclusa con un lieto fine la paura vissuta domenica sera nei pressi del Ponte della Posta.

I tre bambini tedeschi, tra i 6 e i 10 anni e in vacanza con i genitori, avevano raggiunto alcuni massi nel letto del fiume. Quando hanno cercato di tornare indietro, però, la corrente non consentiva più di raggiungere la riva in sicurezza. Alle 21.06 un giovane del gruppo giovanile della Croce Bianca ha notato la situazione e dato immediatamente l’allarme.

I primi ad arrivare sono stati i Carabinieri. Vista la situazione, un militare è entrato direttamente nel fiume, raggiungendo i bambini e riuscendo a riportarne due sulla riva. Nel frattempo è entrata in azione la squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Merano, che ha recuperato il terzo piccolo rimasto sul masso.

Tutti e tre sono usciti dall’acqua illesi, anche se molto spaventati. L’episodio riaccende però l’attenzione sulla presenza sempre più frequente di persone nel greto del Passirio. Nonostante il divieto di balneazione, soprattutto durante l’estate molti si spingono tra massi e corrente, esponendosi ai pericoli rappresentati dal fondale scivoloso e dalla forza dell’acqua.